D--a tam nie sabotaż. Jak w poldku skrzynia biegów wyła, to się trocin sypało. Tu sprzęt większy, może większe luzy, to i może metalowe były potrzebne ¯\(ツ)/¯



Klasyczna choć nieco zapomniana procedura naprawcza na " do bramy", turki może były na zmianie.