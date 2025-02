Te tagi czy też graffiti to jest choroba w miastach. Małoletni, niedojrzali ludzie którym brakuje uwagi. 'Posprejuje' taki kawałek elewacji, płot, skrzynkę i to później każdy musi widzieć przez lata. Osobną kategorią są napisy kibolskie - tam też robactwo wyżera mózg.

Gardzę bardziej niż psiażami co nie sprzątają po sobie i psie - g---o się przynajmniej rozpuści - ale też bym wycierał takim trawnik.



PATOLOGIA I UBÓSTWO UMYSŁOWE się czymś takim zajmuje. Pokaż całość