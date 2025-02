Polak nie rozumie problemów Europejczyka(Zachodniego) i vice versa. Tam nie mają problemu z toksycznym powietrzem więc szukają nowych wyzwań - ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetyczne etc. To są zadania dla skrajnie bogatych. Dla nich oddychanie oparami węgla i plastiku to abstrakcja, trzeci świat. Janusz jak słyszy o CO2 to się oburza, że Niemcy mu wyniosą piec z piwnicy ale to jest zupełnie inna kategoria problemów. Polska jest "Somalią" Europy jeśli chodzi o czystość Pokaż całość