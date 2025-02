͡

°

͜

ʖ

͡

°

) lol i właśnie o to chodzi, dla Ciebie tv republika to z automatu wszystko fake, a dla kogoś innego tvn to z automatu wszystko fake i teraz kto ma racje. To jest podstawowe zagrożenie. Że ludzie mają swoje poglądy i pod nie układają sobie rzeczywistości dlatego cezura w jakiekolwiek formie jest zła bo dziś decydujecie wy, a juto kto inny.