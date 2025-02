Ta seria gier od początku była single player. I właśnie to był jej gigantyczny atut. Gier-usług na rynku jest zatrzęsienie i ludzie są tym zmęczeni.

Jest właśnie zapotrzebowanie na gry single player z genialną fabułą. Chociażby premiera Kingdome Come Deliverance 2 to pokazała.

Wiedźmin 3 osniósł też wielki sukces właśnie dlatego.

Przerobienie takiego klasyka jak Dragon Age, z Single na Multi, plus dorzucenie mikropłatności to by było odlanie się zimnym moczem na