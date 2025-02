PGE to jest w ogóle cyfrowy cyrk jakiś. Zakładałam prąd na nowym mieszkaniu, deweloper mi dał dokumenty żeby to załatwić jeszcze przed przeniesieniem własności, stwierdziłem że nie chce mi się iść i czekać w kolejce skoro wniosek można wysłać cyfrowo. Po 2-3 tygodniach przychodzi mail z PGE, myślę sobie pewnie umowa do podpisania, ale nie, przyszedł mail, że przyjęli moje zgłoszenie i do 3 tygodni dostanę umowę. Umowa przyszła po kolejnych 2 Pokaż całość