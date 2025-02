Tjaaaa... bo profesur to nie może się napi3rdolić łychą/czystą i się wyj3bać na ryj. NIE. Nigdy to się nie zdarzyło. To spiskowcy ze wschodu go pobili!



To się wpisuje idealnie w mrzonki o lądowaniu we mgle w Smoleńsku - to nie wypadek. NIE! To strategicznie rozmieszczone ładunki wybuchowe które wybuchły synchronicznie idealnie w momencie uderzenia w brzozę (może brzoza była podłączona do prądu co zamknęło obwód? Czy Macierewicz to sprawdził?) Bo ruscy! Pokaż całość