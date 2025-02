Zaraz się sprywatyzuje i zyski magicznie sie pojawią

Pokaż całość

Co to znaczy "magicznie"? To oczywiste, że lekarze dobrze zarabiają w strefie prywatnej. Pytanie czy chcemy skończyć tak jak USA. Bo chyba nikt nie sądzi, że nasze prawo uchorniłoby przejęcie służby zdrowia przez korpo tak jak u nich.Tu trzeba zwyczajnie zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. Śmiesznie jest to jak każdy akceptuje wydatki na zbrojenia zamiast jęczeć, że trzeba wydawać lepiej