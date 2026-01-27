To ja tylko przypomnę, że wiele lat temu, przed tym całym systemem, były punkty gdzie dzieciaki znosiły makulaturę by zarobić na oranżadę, czy zbierało się szkło po piwku. Co weselsze, u nas postawiła firma wywożąca śmieci 2 "kontenery" jeden na szkło drugi na plastik/metal. Nie dość, że były za darmo, to jeszcze na koniec roku, firma się dzieliła ze wspólnotą z tego co zarobili na kontenerach. Dziś pewnie brzmię jak szaleniec ¯\(ツ)/¯