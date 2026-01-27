Mamy to! System kaucyjny podnosi koszty odpadów
Komentarze (48)
A teraz muszę więcej płacić za to za co kiedyś mi płacili. I jeszcze im bardziej segreguję, czyli teoretycznie ułatwiam recykling, tym więcej muszę płacić. Do d--y z takim systemem. Kapitalizmu się zachciało.
@tomasz-aleksander-barania: Widziałem filmik, na którym za plastikową butelkę zwrotną za 50 groszy, automat Lidla zwracał 10 groszy. :D
Super biznes. :D
ahh ta #neuropa i jej sukcesy xd
Czekam teraz na info, że SCT nie zmieniła jakości powietrza. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie zamierzam przykładać ręki do tego dziadowskiego systemu.