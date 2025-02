...Londy.n. Miasto zamieszkiwane na początku czternastego stulecia, zaraz przed pierwszym uderzeniem czarnej śmierci, przez około osiemdziesiąt tysięcy osób. Wymagał on, bagatela, trzydziestu milionów ton samego zboża rocznie. [Na czerwonym pasku napis: "30 mln ton zboża"].

8:40Dane do obliczeń liczby kalorii są z IX wieku, a chwilę później informacje o dostępności żywności z lasów - kilkaset lat późniejsze. W międzyczasie co nieco mogło się zmienić. Średniowiecze to kawał czasu.12:40