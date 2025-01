Smutne jest to, że sądząc po komentarzach, bardziej od treści i celu petycji liczy się kto ją organizuje. Nie jestem fanem ordo juris ale takie podejście przypomina mi historię posłanki z lewicy która została zrugana za włączenie się do inicjatywy "tak dla CPK" razem z posłem z PiS. I nie dla tego że lewica jest przeciw. Jest za, ale nie z PiS.... W taki sposób to ten kraj daleko nie zajedzie... :(