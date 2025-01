dobre studia

No tak najlepiej iść na studia jak nawet nie wie co się chce w życiu robić xdPotem powstają takie klepacze kodu co się nasluchali że robota jest a tak naprawdę nie rozumieją co piszą wkurza ich robota i wypala bo nienawidzą tego robić tyle co się na studiach powkuwali na pamięć