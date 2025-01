Gdyby tak sie przeniesc w czasie do niemieckich obozów koncentracyjnych i na spacerniaku szepnąć do SS "ej a wiesz że przyjdzie taki czas że będziecie bronić naszego kraju? a w waszym, muzłumanie bedą was z mieszkań wyrzucać na ulice" zapewne by mnie zaprowadzili do głownego abym im opowiadał śmieszne historie