Ministra czy magistra co za różnica, nadarzyła się jej okazja najeść się do syta z koryta to korzysta, ale nie zapominajmy kto stworzył jej Ministerstwo, kto ją tam umieścił i kto dał jej pensję z naszych podatków za robienie w ogóle nie potrzebnych, a wręcz szkodliwych, bo dzielących społeczeństwo rzeczy.