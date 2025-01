Byloby to smieszne patrzec jak wielcy niemcy uwazani za wzor rozsadku i solidnosci bo przeciez sa niemcami dostana motoryzacyjny w------l od chinczykow i niedlugo w najlepszym razie beda im skladac auta, gdyby nie to ze to sie odbije na calym kontynencie. Gorzej - Niemcy dalej maja bardzo silny glos w Unii, wiec probujac ratowac siebie moga jeszcze bardziej wszystkich pograzyc, jak to zreszta notorycznie robia.



