Ależ to są miernoty w polityce zagranicznej, jedyne co potrafią to włazić Niemcom głęboko i bez wazeliny.

Atakowanie ledwo co zaprzysiężonego prezydenta USA i jego administracje w trakcie tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą podchodzi pod sabotaż.

Co jak co, ruskie się cieszą z takiego obrotu sprawy.