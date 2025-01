Ta kobieta została wybrana na siłę po śmierci Adamowicza. Ratusz po prostu wydał miejskie pieniądze na reklamę jej i tak też się stało. Na każdym kroku były jej zdjęcia. Nie wiem kto za tym stoi ale to przecież rozbój w biały dzień. A ta Dulkieqicz to jakoś urzędnik był. Ona zupełnie nie ma predyspozycji do bycia Prwzydentem takiego miasta. Kompletny śmiech na sali.