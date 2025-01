Czytając tę historię aż smutno robi mi się i nie tylko dlatego, że Ci ludzie nie żyją; dziś rano do kawusi odpaliłam Pudelka, ażeby pośmiać się i co zobaczyłam? Jakiś tam sportowiec MMA zawodnik zdradzał ciężarną żonę swoją, a ona (całkiem słusznie) opublikowała na Instagramie zdjęcia niewiernego i jego kochanki. Ludzie po 30, smutne to.