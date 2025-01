'W trakcie działań funkcjonariuszy mężczyzna, doznał poważnych obrażeń, w tym ran na głowie, siniaków na ciele i zgniecenia tchawicy'



Pomagamy i chronimy?

Policja w Polsce nie działa albo działa fatalnie i na odwrót. Jak u ruskich, jak widzę polską policję to nie czuję się bezpieczniej tylko myślę do czego się przypier..lą te kanalie.

Najgorsze jest to że na tych baranów płace podatki ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )