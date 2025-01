Za dzieciaka jak rozkopywaliśmy stary, nieczynny nasyp kolejowy (tory zabrali Niemcy w 45 i tak już zostało xD), to pełno było tego w piasku, który się pozyskiwało z tego nasypu. Wszyscy mówili na to właśnie "piorun", bo krążyła teoria, że te kamienie powstawały, jak piorun uderzył w ziemię xD



Zawsze jak musiałem czekać na autobus do domu ze szkoły, to chodziłem do biblioteki i czytałem różne książki "naukowe" dla gówniaków. I w Pokaż całość