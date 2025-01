Ciekawe jakby się zachował Mentzen jako premier?

Bo Braun to wiadomo, więźniarka czekałaby na lotnisku.

Dowiezliby premiera do obozu na obchody, a potem prosto do więzienia.

Wyborcza już powinna grzać temat, że Konfa zaprasza Putina do Polski!