To zależy. Są inne teorie uporządkowania niż układ okresowy Mendelejewa np. spiralny gdzie prędkość zapadania się elektronów tworzy nowe cząstki lub powoduje zmianę atomu jednego w drugi, ale to wywróciło by dzisiejszą chemię i skasowało niejedną profesurę. Dlatego jeśli już ktoś o tym wspomina to zaraz prześmiewczo, że to jest alchemia.