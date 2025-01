Nigdy przenigdy, nie pójdę walczyć za to państwo. Mówię to jako osoba, która kiedyś uważała się za patriotę. To państwo nie dało mi nic, a jedyne co robi to pokazuje, że jako zwykły szary, ciężko pracujący mężczyzna, jestem nic niewartym śmieciem, którego trzeba wycisnąć jak cytrynę. Niech sobie walczą za ten chlew z dykty i kartonu, wszyscy politycy na swoim, deweloperzy "brakuje 2 mln mieszkań", czy inni beneficjenci tego układu, w którym Pokaż całość