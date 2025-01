Rozwiązaniem problemu jest minimalizm w IT.

- Gopher / gemini jest lepsze niż HTTP.

- Podejście text first we wszystkim co się robi.

- Emacs jest w stanie zastąpić kompletne środowisko graficzne dla Linuxa.

- Email i IRC to podstawa komunikacji.



Cały ruch sieciowy w tych technologiach liczy się w kilobajtach, wszystko działa pięknie nawet na najsłabszym łączu komórkowym. Współczesny internet to bloatware w którym 90% przesyłanych danych jest bezużytecznych.