byle rusek może zagłuszać bez konsekwencji.

Rusek to z tego co widać może wszystko bez konsekwencji - z premedytacją mordować cywili czy jeńców, kraść dzieci na Ukrainie, zlecać cyberataki na systemy cywilne czy niszczyć infrastrukturę państw, z którymi nie prowadzi wojny.Po ich ostatnich akcjach dochodzę do wniosku, że po co nam prawo międzynarodowe jak wtedy, kiedy jest potrzebne to można sobie nim co najwyżej dupę wytrzeć. Przecież już