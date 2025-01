Najpierw to proponuję spojrzeć na mapę i o czym tam jest mowa. Natężenie na DK 8 Białystok-Augustów to 15k pojazdów na dobę. Na DK 65 Ełk-Białystok to max 5k pojazdów na dobę. Lepiej niech domkną S16 z Olsztyna przez Mrągowo do Ełku i tam połączy się z S61 do granicy z Litwą. Kompletnie bezzasadne były te plany budowy.