Pewnie ktoś umarł i trzeba było ustalić co się z nią stało żeby przeprowadzić we właściwy sposób sprawę spadkową.



Miałem taki przypadek z pierwszej ręki... siostra mojego pracownika uciekła do Szwecji na początku lat 2000 i zerwała kontakt z rodziną. W Polsce miała status osoby zaginionej, w Szwecji policja się z nią kontaktowała, ale nie życzyła sobie kontaktu z rodziną.



Dopiero po śmierci rodziców ten kontakt musiał być nawiązany żeby spadek przepisać.