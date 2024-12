Paragwaj zużywa jedynie ok. 5% energii, co prawie w pełni pokrywa jego zapotrzebowanie, a resztę sprzedaje na mocy 50-letniej umowy z 1973 roku Brazylii, co ciekawe po stałej cenie 3$ / MWh, a wystarcza ona na zasilenie i tego państwa w 20%. Roczna produkcja tej pojedynczej tamy to ok. 95 TWh, a więc prawie 60% łącznej produkcji energii w Polsce.