Niesamowite! Do tej pory był to turbo lewaczek, postępowy, taki uhuhu, a tu proszę ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ) Ktoś wajchę przestawił?

"bo wszyscy artyści to prostytutki

w oparach lepszych fajek, w oparach wódki ..."