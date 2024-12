Czyste powietrze to przywilej najbogatszych. Dla prola, niewolnika ma być g---o w kolorowym papierku z napisem "wolność".



POLECAM każdemu udać się zimową porą do jakiejś mieściny gdzie ludzie ćwiczą wolność w stylu hinduskim. Najlepiej jeszcze takiej bez obwodnicy gdzie tiry i bety z wyciętym kato stojąc w korku dymią prosto w okno.

To jest dramat :/