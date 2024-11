Bardzo jestem ciekaw formy intelektualnej Walusia i jak on się odnajduje w rzeczywistości powięziennej. Siedział przecież około 30 lat! To dłużej od Tomasza Komendy. Liczę na to, że Stanowski będzie również w te rejony się zapuszczał z pytaniami, a nie tylko o polityce. To może być na prawdę ciekawa rozmowa. O przetrwaniu i przekonaniach.