Jeśli w Polsce jakiś biznes zaczyna iść tak dobrze, że robi zauważalną konkurencję zachodniej firmie, to zachodnia firma wykłada kasę, wykupuje polski biznes i go "restrukturyzuje", czyli zamyka. Ten mechanizm działa od lat, bo w Polakach nie ma żyłki tworzenia wielkich korporacji. Jeśli pojawia się możliwość jednorazowego wzięcia kasy, za którą można się utrzymać do końca życia, to nasi przedsiębiorcy po prostu na to idą.