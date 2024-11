jeżeli przez "teorie spiskową" macie na myśli to że wypłyneły na jaw dokumenty potwierdzające że cia wywaliło kupe chajsu na szukanie świętego gralla agencji wywiadowczych w postaci serum prawdy i zakopało wyniki ze wstydu że zajmowali sie takimi absurdami za hajs podatników to tak, niestety niektórzy chorzy psychicznie ludzie myślą że ten projekt nue dość że się udał to jeszcze dotyczył zdalnego sterowania ludźmi/czytania w myślach czy innych schizoidalnych bredni