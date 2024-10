Brescia to jest miasteczko, które odwiedzam co roku w drodze do jeziora Garda - wysiadam tam z pociągu z Mediolanu i przesiadam się w autobus. Jak byłem tam pierwszy raz, wiele lat temu, to miasteczko było czyste, spokojne. Powoli, powoli działo się coraz gorzej - coraz więcej podejrzanych typów, którzy z nudów organizowali się w grupy i przesiadywali całe dnie na stacji kolejowej i zaczepiali ludzi. Ostatni raz tam byłem we wrześniu Pokaż całość