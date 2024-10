Ten wprowadzony na szybko przez PIS przepis w maju 2023 przepis jest idiotyczny, a dziennikarze widzę, że w ogóle nie znają się na prawie budowlanych i prawie przestrzennym.

Ten przepis tyczy się tylko inwestycji realizowanych w trybie specustawy, są to pojedyncze przypadki na miasto, w takim Krakowie nie powstała i nie powstanie żadna taka inwestycja.

Do tego to samorządy w planach miejscowych i standardach urbanistycznych powinny decydować o wymaganej ilości miejsc parkingowych. Pokaż całość