najlepszy przyklad eksperymentu pokazujacego jak to dziala w praktyce to tzw. pandemia covd 19. Kazdy kto wedlug opisu z tej strony nie chcial sie podporzadkowac byl wyzywany od "szura" albo antyszczepionkowca, a jak ktos jak baran robil wszystko wedlug wzoru z telewizji albo internetu byl nagradzany, vide paszporty szczepionkowe i nawolywanie "elit" do tego zeby tych co sie nie chcieli podporzadkowac pozbawic podstawowych praw obywatelskich.