Mój ojciec dostał za komuny taką rentę na 3 lata, bo na imprezie firmowej z okazji XX lecia zakładu to ojca podpalili dla zabawy, bo myśleli, że go łatwo ugaszą, ale wyszło inaczej i to byli jacyś partyjni i sprawę zatuszowano, ale na pocieszenie dano ojcu rentę alkoholową i miał normalną wypłatę + renta = poczęcie mnie, bo wtedy rodzice uznali, że ich stać na mnie