Beznadziejny pomysł stwarzający wiele problemów. Co ze współwłasnością? Co z logistyką? Nowe strzeżone parkingi dla takich samochodów? Komu będą sprzedawane? Kto się na tym dorobi? Kto będzie kradł/podmieniał części na takich składowiskach?

Rzucić popupulistycznym pomysłem, a nawet wprowadzić to prawnie łatwo, ale zobaczycie jaki będzie b----l z tym.