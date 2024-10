Na wideo widzimy 6-ciokątny 'reaktor' wykonany z paladu, o szerokości około 20nm. Cząsteczki tlenu i wodoru są 200 razy mniejsze więc ich z całą pewnością nie widać na tym wideo. Woda a raczej wiele cząsteczek wody, to muszą być zatem te bąbelki powstające przy udziale paladu (co badacze chcieli dokładnie zaobserwować).



Niby nie opisałem nic nowego tylko to co widać na filmiku ale dlatego, że sam początkowo myślałem, że nagrano dwie cząsteczki Pokaż całość