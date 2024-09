Ta branza najwiecej z kim ma wspolnego, to z handlarzami samochodow.. Kilka lat temu szukalem mieszkania w Warszawie, i dzwoniac do tego samego developera w odstepie kilku miesiecy zawsze slyszalem, ze na tym osiedlu, ktore mnie interesowalo, to wlasnie ma dwa ostatnie mieszkania, bo cale pietro wykupil inwestor z zagranicy i tylko tych nie wzial, byc moze bedzie jeszcze trzecie jak sie pani, ktora go zarezerwowala, rozmysli. To bylo bardzo smieszne, bo Pokaż całość