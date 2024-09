celowo nie bierzesz kontekstu pod uwagę?

Kontekst jest jeszcze bardziej niekorzystny dla Ciebie. Bo wpis, który chciałeś by usunięto nie odnosił się personalnie do Ciebie, tylko był ogólnym odniesieniem się do grupy osób. Natomiast z tego co napisałeś, wynika że konkretnego użytkownika nazwałeś "śmieciem". Nie wiem po co dalej w to brniesz?