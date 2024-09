Taka duża deweloperka to już dawno nie jest wolny rynek. Ale jak zobaczyć ceny na zachodzie, to jest jeszcze przestrzeń do wzrostów. Z racji zawodu mam często spotkania z ludźmi kupującymi mieszkania w Krakowie i bardzo dużo wśród kupujących jest mieszkańców z zachodniej Europy. Kupują, bo mają przekonanie, że to lepsza inwestycja niż w takiej Anglii, czy w Hiszpanii.