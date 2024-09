Nie będzie żadnego kredytu 0% bo nie ma takiej woli politycznej. Ja wiem że PiSowcom z głównej się to marzy, ale do niczego takiego nie dojdzie. To jest zaleta władzy wielobiegunowej, że głupie pomysły są blokowane. A nie jak w PiS, jeśli marszałek PiSudzki postanowi to tak ma być. Lewica i Hołownia tego nie puszczą bo oni nic deweloperom nie zawdzięczają, a idą kolejne wybory.