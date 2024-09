Mam wrażenie, że ktoś otworzył puszkę pandory i szambo wylało. Już nie tylko wykopki mówią negatywnie o programie ale również organy państwowe. Tam jest jakaś walka we władzach. Ci co dostali $$$ są za. Reszta boi się, że będą wystawieni do wiatru. Z pozytywów dostaną nic a z negatywów pozbierają mnóstwo gówna.



Dziwne tylko, że jeszcze główny motor kredytu, czyli Donald Tusk, dzięki czemu ten kredyt jest zwany kredyt tuska (zła forma Pokaż całość