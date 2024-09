To jest niewyobrażalne jak można będąc Azjatą bez polskich korzeni mieć taki wysoki poziom języka polskiego ( ʘ ‿ ʘ )

Przecież to, aż nieprawdopodobne - 0 błędów, akcent bardzo dobry, bogate słownictwo. Mnóstwo użytych idiomów i aktualnych związków frazeologicznych. Dla mnie to jest poziom C1+, albo może nawet C2.



Teraz wyobrażam sobie siebie mówiącego po koreańsku jak on po polsku. To jest niebywałe.