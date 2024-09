Zamiast się pierdzielić w jakieś izery lub inne nierealistyczne bajery, powinni raczej wypuścić firmę produkującą domy pasywne energetycznie do łatwego transportu i złożenia. Jakoś nie słyszałam, żeby ludzie narzekali na brak samochodów, a domów wszystkim i w każdym kraju jest za mało. Zrobić projekt tak, żeby jeden moduł miał 2-3 pokoje i sumował się w jakieś ładne, klasyczne bryły.

