W marcu sprzedawca mówi mi że jest popyt a później pokazuje mieszkania wykończone obok planowanej stacji metra. Idę do następnego a tam sprzedawca mówił że prezes kazał rozpocząć budowę dodatkowych bloków, zamiast jednego jak zawsze. Pytanie po co się tak śpieszy.Zrywam rezerwację sprzedawca drze mordę że jak to bo była mi przedłużana przez 3 miesiące. To chyba jednak nie ma tak dużo chętnych skoro tak się zdenerwował.