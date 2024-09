Sprzedaż gazu i ropy stanowiła w 2023 roku 63 proc. całości norweskiego eksportu, osiągając wartość 1,2 biliona koron, czyli około 500 miliardów złotych

To blisko cały budżet Polski (659,6 mld zł). Razem z całymi usługami działającymi w około eksportu węglowodorów to z gazu i ropy mają pewnie więcej kasy niż my przewidujemy wydatków w budżecie.W dodatku jest ich tylko 5 milionów. Jeszcze długo będą mogli finansować socjał do