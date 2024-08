Nie zawsze warto małpować czyjeś rozwiązania bez zastanowienia się nad ich sensem. Argentyna też była kiedyś bogatym krajem. Tyle, że to się opierało np. na produktach rolnych jak i podczas naszego złotego wieku. Przestało się to tak bardzo opłacać to zaczęły się problemy.Także czasami po prostu "głupi ma szczęście" ale to nie trwa wiecznie. Nie żebym to akurat zarzucał Singapurowi.