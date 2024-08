Skoro takie to jest super to dlaczego nie można tego wyłączyć? Tzn dlaczego usuwają opcję rozłączenia ofert? Może warto najpierw zrobić porządek z kodami ean?



Podejrzewam, że jakiś menedżer wziął za to usprawnienie grubą kasę i teraz nie ma szans, żeby się przyznać do błędu. Proponuję w ogóle usunąć sortowanie, a wyświetlać będzie się tylko jedna oferta, tego kto zapłaci najwięcej za promowanie. Można było by też ściągnąć więcej chińczyków, może kody Pokaż całość